Зеленський підписав закон про розділення посад головнокомандувача і начальника Генштабу

Про це свідчать дані в картці закону на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Так, повідомляється, що закон повернуто з підписом від президента 12 березня.

Згідно з законом, з 27 березня 2020 наберуть сили положення про головнокомандувача ЗСУ, Генеральний штаб ЗСУ, види і окремі роди військ (сил).

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Закон передбачає поділ посад начальника Генерального штабу і головнокомандувача ЗСУ, визначає порядок призначення їх на посади, поділ повноважень між ними та порядок організації керівництва Збройними силами України.

Рішення про поділ посад головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу з 27 березня Верховна Рада прийняла 4 березня. "За" проголосували 292 народні депутати.

Як раніше повідомлялося, законопроєкт було прийнято в першому читанні 21 червня 2018 року, а положення про розділення посад мали набрати сили з першого січня 2021 року.