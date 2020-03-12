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12.03.20 19:26

Зеленський підписав закон про розділення посад головнокомандувача і начальника Генштабу

Президент Володимир Зеленський підписав внесення змін до закону "Про національну безпеку України", які передбачають поділ посад головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу ЗСУ.

Зеленський підписав закон про розділення посад головнокомандувача і начальника Генштабу

Про це свідчать дані в картці закону на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Так, повідомляється, що закон повернуто з підписом від президента 12 березня.

Згідно з законом, з 27 березня 2020 наберуть сили положення про головнокомандувача ЗСУ, Генеральний штаб ЗСУ, види і окремі роди військ (сил).

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Закон передбачає поділ посад начальника Генерального штабу і головнокомандувача ЗСУ, визначає порядок призначення їх на посади, поділ повноважень між ними та порядок організації керівництва Збройними силами України.

Рішення про поділ посад головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу з 27 березня Верховна Рада прийняла 4 березня. "За" проголосували 292 народні депутати.

Як раніше повідомлялося, законопроєкт було прийнято в першому читанні 21 червня 2018 року, а положення про розділення посад мали набрати сили з першого січня 2021 року.

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