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12.03.20 19:17

МОЗ підтвердив два нові випадки зараження коронавірусом - у Чернівецькій і Житомирській областях

В Україні зафіксовано два нові випадки коронавірусної інфекції - у жінки з Житомирської області і чоловіка з Чернівецької області.

МОЗ підтвердив два нові випадки зараження коронавірусом - у Чернівецькій і Житомирській областях

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України в телеграм-каналі "Коронавірус_інфо".

"В Україні зафіксовано два нові випадки коронавірусної інфекції у жінки пенсійного віку з Житомирської області і чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії впродовж останніх 14 днів", - сказано в повідомленні.

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У тексті зазначається: "Дослідження проводила вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я. Пацієнтів ізольовано, їм надається симптоматичне лікування, здійснюється робота з контактними особами".

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