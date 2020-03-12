МОЗ підтвердив два нові випадки зараження коронавірусом - у Чернівецькій і Житомирській областях

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України в телеграм-каналі "Коронавірус_інфо".
"В Україні зафіксовано два нові випадки коронавірусної інфекції у жінки пенсійного віку з Житомирської області і чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії впродовж останніх 14 днів", - сказано в повідомленні.
У тексті зазначається: "Дослідження проводила вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я. Пацієнтів ізольовано, їм надається симптоматичне лікування, здійснюється робота з контактними особами".