За тиждень від ускладнень грипу в Україні померло 9 осіб, від початку епідсезону - 63, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За минулий тиждень на ГРВІ захворіла 213 531 особа, з них 64,4% - діти. За тиждень отримано повідомлення про 9 летальних випадків унаслідок ускладнень грипу (від початку епідемічного сезону - 63), жоден померлий не був щеплений проти грипу.

Інтенсивний показник захворюваності становив 577,8 на 100 тис. населення, що на 21,2% більше за епідемічний поріг по Україні.

У Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Закарпатській областях та м. Київ зберігається неепідемічний рівень активності грипу та ГРВІ. У всіх інших областях України зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У мешканця Запорізької області діагностували не коронавірус, а грип