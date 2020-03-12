Зеленський призначив ексміністра соціальної політики Соколовську заступницею голови Офісу президента

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №78/2020 було оприлюднено на сайті президента.

"Призначити Соколовську Юлію Сергіївну заступником керівника Офісу президента України", - сказано в тексті указу.

Як повідомлялося, Соколовська народилася 12 квітня 1985 року. У 2007 році закінчила Київський національний економічний університет, а в 2016 році - Національну академію державного управління при президенті України.

Раніше Соколовська була начальником відділу соціального сектора і фінансування охорони здоров'я Міністерства фінансів України, директором департаменту витрат бюджету соціальної сфери в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, начальник відділу стратегічного планування та координації державної політики в секретаріаті Кабміну. Була радником у Міністерстві фінансів України.

29 серпня Верховна Рада підтримала кандидатуру Соколовської на посаду міністра соціальної політики України.

4 березня Рада затвердила новий склад Кабміну.

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