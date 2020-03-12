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12.03.20 20:15

Зеленський призначив ексміністра соціальної політики Соколовську заступницею голови Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив колишнього міністра соціальної політики Юлію Соколовську заступницею керівника Офісу президента.

Зеленський призначив ексміністра соціальної політики Соколовську заступницею голови Офісу президента

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №78/2020 було оприлюднено на сайті президента.

"Призначити Соколовську Юлію Сергіївну заступником керівника Офісу президента України", - сказано в тексті указу.

Як повідомлялося, Соколовська народилася 12 квітня 1985 року. У 2007 році закінчила Київський національний економічний університет, а в 2016 році - Національну академію державного управління при президенті України.

Раніше Соколовська була начальником відділу соціального сектора і фінансування охорони здоров'я Міністерства фінансів України, директором департаменту витрат бюджету соціальної сфери в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, начальник відділу стратегічного планування та координації державної політики в секретаріаті Кабміну. Була радником у Міністерстві фінансів України.

29 серпня Верховна Рада підтримала кандидатуру Соколовської на посаду міністра соціальної політики України.

4 березня Рада затвердила новий склад Кабміну.

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