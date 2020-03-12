МАУ скасовує через коронавірус близько 2000 рейсів

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу авіакомпанії.

"МАУ продовжувати забезпечувати повітряне сполучення між країнами і континентами і одночасно балансувати потреби пасажирів з експлуатаційними проблемами, які виникли через обмеження на в'їзд, введених низкою країн. Саме тому навесні 2020 року скасовано близько 2000 рейсів", - сказано в повідомленні.

Пасажирам рекомендують стежити за правилами в'їзду в країни, в які вони направляються, і за кілька днів до вильоту перевіряти статус своїх рейсів.

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"Будь ласка, зверніть увагу, що обмеження можуть вводитися і зніматися в стислі терміни", - зауважили в авіакомпанії.

У МАУ зазначили, що їхній контакт-центр зараз перевантажений, і пасажирам доводиться довго чекати відповіді оператора. Компанія обіцяє інформувати про будь-які зміни в розкладі та зв'язуватися з пасажирами, які залишили під час бронювання свої прямі контакти.

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