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12.03.20 20:25

МАУ скасовує через коронавірус близько 2000 рейсів

Компанія "Міжнародні авіалінії" через введення деякими країнами обмежень на в'їзд скасує близько 2000 запланованих на весну рейсів.

МАУ скасовує через коронавірус близько 2000 рейсів

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу авіакомпанії.

"МАУ продовжувати забезпечувати повітряне сполучення між країнами і континентами і одночасно балансувати потреби пасажирів з експлуатаційними проблемами, які виникли через обмеження на в'їзд, введених низкою країн. Саме тому навесні 2020 року скасовано близько 2000 рейсів", - сказано в повідомленні.

Пасажирам рекомендують стежити за правилами в'їзду в країни, в які вони направляються, і за кілька днів до вильоту перевіряти статус своїх рейсів.

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"Будь ласка, зверніть увагу, що обмеження можуть вводитися і зніматися в стислі терміни", - зауважили в авіакомпанії.

У МАУ зазначили, що їхній контакт-центр зараз перевантажений, і пасажирам доводиться довго чекати відповіді оператора. Компанія обіцяє інформувати про будь-які зміни в розкладі та зв'язуватися з пасажирами, які залишили під час бронювання свої прямі контакти.

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