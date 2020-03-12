ДПС: За січень-лютий місцеві бюджети отримали на 250,1 млн грн більше плати за землю, ніж за аналогічний період минулого року

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті ДПС.

Повідомляється, що найбільшу суму плати за землю - 92,8%, або 4 млрд 680 млн 200 тис. гривень, сплатили юридичні особи. Зі свого боку, фізичні особи поповнили місцеві бюджети на 362, 8 млн грн.

У Державній податковій службі зазначили, що згідно з нормами Податкового кодексу України власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності (державної реєстрації) або права користування земельною ділянкою.

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При цьому, підкреслили в податковій, від обов'язку сплачувати земельний податок звільняються фізичні особи-підприємці, які є платниками єдиного податку четвертої групи і використовують земельні ділянки для ведення сільськогосподарського товаровиробництва.

У свою чергу юридичні особи - платники земельного податку - самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і подають податкову декларацію на цей рік до податкових органів за місцем розташування земельних ділянок не пізніше 20 лютого цього року. Це, як запевняють у податковій, звільняє від обов'язку подавати таку звітність щомісяця.

Детальніше з нюансами сплати земельного податку можна ознайомитися в черговому випуску інформаційного листа від податкової за посиланням тут.

Нагадаємо, раніше глава ДПС Сергій Верланов повідомив, що в лютому надходження до зведеного бюджету України, за які відповідає ДПС, виросли до 62,6 млрд гривень. Це на 10,5 млрд гривень, або 20,1%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.