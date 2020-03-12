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12.03.20 21:16

Українка в Італії заразилася коронавірусом, вона у важкому стані, - соцмережі

65-річна жінка працювала в м. Ровато у провінції Брешія. 4 дні тому її госпіталізували з підозрою на коронавірус, сьогодні діагноз підтвердився.

Українка в Італії заразилася коронавірусом, вона у важкому стані, - соцмережі

Про це повідомила у Фейсбуці українка Оксана Федків, яка живе в Італії, інформує Цензор.НЕТ.

" Наша українка, Раїса Малишева (07.08.1954 р. народження). Яка працювала на законних підставах та з усіма документами у м.Ровато провінції Брешія. Чотири дні тому була госпіталізована до однієї з лікарень м. К'ярі з підозрою на COVID-19 (коронавірус) . Сьогодні діагноз було підтверджено. Жінка перебуває в реанімації, інтубована, у дуже тяжкому стані", - написала вона.

За словами Федків, вона пише про це, щоб попередити людей, які могли контактувати із зараженою українкою.

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"Не займайтеся самолікуванням, ваше звернення до лікарів вбереже вас і Ваших близьких від поганих наслідків", - додала вона.

Українка в Італії заразилася коронавірусом, вона у важкому стані, - соцмережі 01

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