Коронавірус виявлено у 71-річної жінки, яка нещодавно повернулася з Польщі, - Житомирська ОДА

Про це повідомив під час брифінгу голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
"Проінформували, що жінка спочатку гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль. Зараз 71-річну пенсіонерку терміново госпіталізовано й ізольован", - повідомили в ОДА.
В управлінні охорони здоров'я повідомили, що жінка перебуває на лікуванні: "Пацієнтка має лабораторно підтверджений діагноз, лікарі виявили ускладнення - запалення легень. Проводиться необхідне симптоматичне лікування".
В ОДА підкреслили, що за станом здоров'я всіх контактних осіб з інфікованою жінкою стежать медики.
Нагадуємо, 12 березня в Україні зафіксовано два нові випадки коронавірусної інфекції - у жінки з Житомирської області і чоловіка з Чернівецької області