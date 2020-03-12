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12.03.20 21:27

Коронавірус виявлено у 71-річної жінки, яка нещодавно повернулася з Польщі, - Житомирська ОДА

У Житомирській області виявили випадок захворювання коронавірусом COVID-19 у 71-річної жінки, яка, за попередньою інформацією, нещодавно повернулася з Польщі.

Коронавірус виявлено у 71-річної жінки, яка нещодавно повернулася з Польщі, - Житомирська ОДА

Про це повідомив під час брифінгу голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

"Проінформували, що жінка спочатку гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль. Зараз 71-річну пенсіонерку терміново госпіталізовано й ізольован", - повідомили в ОДА.

В управлінні охорони здоров'я повідомили, що жінка перебуває на лікуванні: "Пацієнтка має лабораторно підтверджений діагноз, лікарі виявили ускладнення - запалення легень. Проводиться необхідне симптоматичне лікування".

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В ОДА підкреслили, що за станом здоров'я всіх контактних осіб з інфікованою жінкою стежать медики.

Нагадуємо, 12 березня в Україні зафіксовано два нові випадки коронавірусної інфекції - у жінки з Житомирської області і чоловіка з Чернівецької області

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