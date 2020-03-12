"Слуга народу" Чернєв засудив Сивохо за "внутрішній конфлікт"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Чернєв зазначив: "Та ні, Сергей Сивохо, я війни не хочу, і на ній не заробляв, пішовши в АТО добровольцем. Крім крові, горя і сліз на тій війні я не бачив нічого іншого. Я хочу миру.

Але миру не хоче наш ворог. Тому я готовий у разі необхідності знову взяти до рук зброю. Бо, як і тисячі моїх побратимів, чітко бачив, з ким ми воюємо. Це були не "шахтарі і трактористи", а кадрові російські військові та добровольці і найсучасніше російське озброєння".

Він продовжив: "Я не підтримую радикальний випад Нацкорпусу. Але ще менше я підтримую вас, людей з гнучкими спинами, які бояться власної тіні і готові плазувати перед ворогом, аби не накликати на себе його гнів.

На щастя, не всі бояться. І ми не дозволимо публічно зраджувати принципи та цінності, заради яких гинули наші друзі".

"Навіть не думайте про те, щоб підмінити поняття та назвати агресію Росії проти України нашим внутрішнім конфліктом. Доля боягузів, зазвичай, дуже ганебна", - резюмував Чернєв.

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Нагадаємо, Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Разом із тим, поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.