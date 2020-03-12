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12.03.20 22:38

За два місяці "Газпром" на 53% скоротив обсяг транзиту газу через Україну, - оператор ГТС

Транзит російського газу в січні-лютому 2020 року становив 6,5 млрд кубометрів, що на 53% менше показників аналогічного періоду 2019 року.

За два місяці "Газпром" на 53% скоротив обсяг транзиту газу через Україну, - оператор ГТС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Оператора ГТС України.

У лютому 2020 року через газотранспортну систему України транзитом пройшло 3,9 млрд кубометрів природного газу. Це на 47% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року і на 56% більше показника січня місяця 2020 року.

Водночас, від початку 2020 року потужності для транзиту газу з РФ повністю оплачені ВАТ "Газпром" відповідно до нової транзитної угоди з розрахунку 65 млрд кубометрів на рік або 178 млн кубометрів на добу.

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