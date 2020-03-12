У Радомишлі на Житомирщині, де у жінки виявили коронавірусну інфекцію, оголосять надзвичайний стан, - ОДА

Про це під час брифінгу повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Від завтра буде оголошено надзвичайний стан природного характеру об'єктового рівня, під час якого буде рекомендовано закрити всі розважальні заклади в місті Радомишль", - підкреслив Бунечко.

За його словами, така ситуація вводиться тільки в Радомишлі для того, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в Радомишлі Житомирської області з коронавирусом госпіталізували 70-річну жінку, яка повернулася з Польщі.

Відомо, що з симптомами хвороби вона відвідувала церкву.

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