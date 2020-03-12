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12.03.20 23:07

Найманці РФ атакували медавтомобіль ЗСУ 9 березня, прикриваючись безпілотником СММ ОБСЄ

Під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у середу у Відні українська делегація привернула увагу іноземних партнерів до грубого порушення російськими окупаційними військами на Донбасі норм міжнародного гуманітарного права, продемонструвавши фотодоказ атаки на медичний автомобіль ЗСУ.

Найманці РФ атакували медавтомобіль ЗСУ 9 березня, прикриваючись безпілотником СММ ОБСЄ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"9 березня російські окупаційні війська атакували поблизу Талаківки військово-медичний автомобіль Збройних Сил України, на якому було чітко видно маркування емблеми Червоного хреста. Ця атака була здійснена з використанням комерційного квадрокоптера (переробленого для бойових дій), який скинув 2 заряди ВОГ (ВОГ-25 або ВОГ-17) на дах автомобіля", - заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання цього одного з двох директивних органів ОБСЄ.

Український дипломат звернув увагу присутніх на те, що цей БПЛА був запущений в той час, коли в цьому ж районі здійснював політ безпілотник СММ ОБСЄ. При цьому, обоє БПЛА за типом були квадрокоптери.

"Стає очевидним, що російські окупаційні війська були в курсі точного часу та місця роботи безпілотного літального апарату СММ та використали цю інформацію для прикриття своєї атаки на позиції Збройних Сил України", - наголосив Лоссовський.

"Такі дії яскраво свідчать про зухвале нехтування російськими окупаційними силами норм міжнародного гуманітарного права", - додав він.

Делегаціям країн-учасниць ОБСЄ було продемонстровано фотографії пошкоджень військово-медичного автомобіля ЗСУ, завданих під час атаки з дрона.

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