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12.03.20 23:51

Франція з понеділка закриває на карантин всі школи і дитячі садочки для боротьби з поширенням коронавірусу

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що з понеділка, 16 березня, в країні закриваються на карантин всі школи і дитячі садки.

Франція з понеділка закриває на карантин всі школи і дитячі садочки для боротьби з поширенням коронавірусу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

У своєму зверненні Макрон зазначив, що епідемія коронавірусу у Франції, хоч і забрала вже життя 61 людини, тільки набирає обертів. За його словами, це найбільший виклик для системи охорони здоров'я Франції за останнє сторіччя.

Президент Франції попросив осіб похилого віку та людей з хронічними хворобами якомога більше залишатися вдома. Він також закликав роботодавців дозволити співробітникам працювати з дому.

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Макрон запевнив, що громадський транспорт продовжить працювати, але попросив використовувати його тільки в разі крайньої необхідності.

Президент Франції також закликав відмовитися від рукостискань і тим більше поцілунків при зустрічі.

Він не виключив можливість закриття кордонів Франції "в координації з Євросоюзом".

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