У Борисполі з літака зняли трьох єгиптян із підозрою на коронавірус, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело ZN.UA в Офісі президента.

О 19:40 четверга, 12 березня, диспетчер аеропорту отримав повідомлення, що на борту літака "МАУ", який прямує з Мілана до Києва, є троє єгиптян з ознаками підвищеної температури тіла. Літак приземлився о 19:59.

Після прильоту літак відправили на віддалену стоянку, і до нього послали наряд прикордонників у захисних костюмах і з засобами індивідуального захисту.

Під час огляду пасажирів інформація про те, що у них висока температура, не підтвердилася. Однак було вирішено відправити єгиптян в Олександрівську лікарню Києва, а інших пасажирів - оформити загальним потоком.

О 21:00 трьох громадян Єгипту каретою швидкої допомоги доставили в лікарню для подальшого обстеження. Єгиптяни летіли з Мілана в Каїр транзитом через Київ.

Читайте також: Китаянку з підозрою на коронавірус вивезли з аеропорту "Бориспіль" в київську лікарню