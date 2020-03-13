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13.03.20 07:52

Заступник голови Нацполіції Фацевич звернувся до Сивохо: "У нас війна, а не внутрішній конфлікт, нічого не переплутайте"

Заступник голови Національної поліції, ветеран АТО Олександр Фацевич звернувся до радника секретаря РНБО Сергія Сивохо.

Заступник голови Нацполіції Фацевич звернувся до Сивохо: "У нас війна, а не внутрішній конфлікт, нічого не переплутайте"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Фацевича у фейсбук.

"Сергію Сивохо!!! Я в минулому командир роти "Світязь". Не підтримую дії радикально налаштованих громадян України щодо Вас. Цим діям Національна поліція надасть правову оцінку.

Але прошу Вас, Сергію!!! Почуйте українців!!! А тим більше ветеранів війни з Росією. У нас війна, а не внутрішній конфлікт!!!

Нічого не переплутайте!!!", - написав заступник голови Нацполіції.

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Нагадаємо, Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.

Заступник голови Нацполіції Фацевич звернувся до Сивохо: У нас війна, а не внутрішній конфлікт, нічого не переплутайте 01

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