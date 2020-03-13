За три дні на Донбасі загинуло 4 українських військовослужбовців, 16 поранені, - Україна в ОБСЄ

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Останні декілька днів ознаменувалися серйозним погіршенням безпекової ситуації на лінії зіткнення на Донбасі. 8 березня російські збройні формування завдавали удару по українській військовій вантажівці, вбивши одного військовослужбовця та поранивши трьох інших. Наступного дня вони скинули гранати з БПЛА на медичний автомобіль, на даху якого було чітке маркування Червоного Хреста. 10 березня російські маріонетки завдали удару протитанковою керованою ракетою по іншій українській військовій вантажівці, вбивши двох осіб та поранивши вісьмох", - поінформував присутні іноземні делегації український дипломат.

Він наголосив, що атака 10 березня була здійснена російськими збройними формуваннями з житлового району, "використовуючи цивільних осіб, які живуть у цьому місці, як "живий щит", щоб запобігти можливій відповіді з боку Збройних Сил України".

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"Загалом лише за ці три дні українські військові втрати становили 4 військовослужбовці убитими та 16 пораненими", - сказав Цимбалюк.

Очільник української місії при ОБСЄ вказав на те, що цивільні жителі також продовжують нести тягар цієї гібридної війни, розпочатої Росією. Так, 2 березня російські найманці обстріляли Красногорівку, а 9 березня – житловий район Верхньоторецького.

Український дипломат також вчергове привернув увагу іноземних делегацій до використання протипіхотних мін на окупованих Росією районах Донбасу: за даними СММ ОБСЄ, 6 березня на одній такій міні підірвався чоловік в окупованому Піонерському.

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"Ми багато разів закликали російську сторону припинити використання заборонених протипіхотних мін на окупованих нею районах Донбасу. Ми рішуче засуджуємо постійні порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема вогонь по медичних машинах, використання протипіхотних мін, обстріли з житлових районів та багато іншого, що є поширеним на окупованих Росією районах Донбасу", - наголосив Цимбалюк.