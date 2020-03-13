Ворог за добу 4 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також було зафіксовано роботу снайперської пари.
Два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- поруч із Водяним - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік н.п. Піски - з міномета калібру 82 мм противник випустив 2 міни.
Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли позицій українських сил, а саме:
- неподалік Зайцевого - зафіксовано роботу снайперської пари;
- у районі населеного пункту Луганське - зі станкового протитанкового гранатомета ворог здійснив 10 пострілів, а також вів обстріл з великокаліберного кулемета.
"Учора, 12 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби російські окупаційні війська з міномета калібру 82 мм випустили 11 мін по позиціях захисників Лебединського, втрат немає.