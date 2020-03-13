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13.03.20 07:57

Коронавірус: кількість інфікованих у світі 128,3 тис. осіб, померлих - 4720, в Україні зафіксовано 3 випадки захворювання

Станом на 13 березня у світі зареєстровано 128 343 лабораторно підтверджені випадки захворювання коронавірусом (COVID-19), з них 4720 - летальні, одужали 68 324 особи.

Коронавірус: кількість інфікованих у світі 128,3 тис. осіб, померлих - 4720, в Україні зафіксовано 3 випадки захворювання

Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).

Серед країн ЄС найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Італії - 12 462, одужали - 1045, померли 827 осіб; у Франції - 2284, одужали - 12, померло 48; Іспанії - 2277, одужали - 183, померли 55; Німеччині - 2078, одужали - 25, померло троє хворих.

У материковому Китаї - 80 932 хворих (померли 3166 тис.), Ірані - 10 075 (429), Південній Кореї - 7869 (66).

За даними ДСНС, загалом станом на 13 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання на коронавірус COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1.

Коронавірус: кількість інфікованих у світі 128,3 тис. осіб, померлих - 4720, в Україні зафіксовано 3 випадки захворювання 01

Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019-nCoV), який викликає пневмонію нового типу.

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Нагадаємо, в Україні та Києві ввели обмеження для запобігання можливому поширенню захворювання на коронавірус.

Раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив у середу про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.

Відповідно до критеріїв ВООЗ, пандемія - поширення нового захворювання у світових масштабах. Наприклад, пандемія грипу відбувається, коли з'являється новий вірус грипу і поширюється по всьому світу, і більшість людей не мають імунітет.

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