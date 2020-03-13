У дружини прем'єр-міністра Канади Трюдо підтвердили коронавірус

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це Трюдо повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

"На жаль, результати тесту Софі на COVID-19 позитивні. Вона перебуватиме в карантині. У неї зберігаються легкі симптоми, вона піклується про себе і дотримуватиметься порад нашого лікаря", - розповів Трюдо.

За повідомленням прессекретаря Трюдо, у самого прем'єр-міністра симптомів захворювання не спостерігається. Тому, за порадою лікарів, він не буде поки проходити тестування. З цієї ж причини лікарі вважають, що немає жодного ризику для тих, хто контактував з ним нещодавно.

Трюдо перебуватиме в ізоляції протягом 14 днів. Він продовжить повною мірою виконувати обов'язки прем'єр-міністра.

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Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає пневмонію нового типу - COVID-19.

Вчора стало відомо, що коронавірусом заразилися актор Том Хенкс і його дружина, а подружжя Трюдо перебуває в ізоляції через підозри на інфекцію.