Ціни на санітарні маски перевірить Антимонопольний комітет, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Право на владу".

"Зараз є доручення прем'єр-міністра антимонопольному комітету перевірити всі ціни, які є на ринку як на засоби індивідуального захисту, так і на інші речі, які використовуються в протидії захворюванню на короновірусну інфекцію", - сказав він.

Ляшко підкреслив, що через спекуляції з цінами на маски в Кабміні вже провели нараду з представниками антимонопольного комітету. За його словами, спекулянти, які продавали маски за завищеними цінами, можуть бути притягнуті до відповідальності.

"Ми вже проводили з ними оперативну робочу зустріч. Якщо будуть такі факти встановлені, то будуть і певні стягнення або санкції до порушників законодавства", - додав він.

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Ляшко також додав, що МОЗ ініціює скликання позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення законопроєкту щодо пріоритетного розмитнення товарів, необхідних для боротьби з коронавірусом.

За його словами, законопроєкт буде подано до парламенту найближчим часом.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 в усьому світі станом на 13 березня перевищила 128 тисяч осіб.