COVID-19: в ОБСЄ обмежили поїздки, зустрічі та засідання

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Укрінформу" повідомили в Секретаріаті Організації з безпеки і співпраці в Європі.

"Секретаріат ОБСЄ створив робочу групу, яка проводить регулярні засідання та активно впроваджує заходи щодо запобігання поширенню COVID-19 відповідно до керівних вказівок, наданих австрійською владою. Це включає зменшення офіційних поїздок та зустрічей лише до тих, які вважаються "необхідними"", - заявив співробітник відділу комунікацій та зв’язків зі ЗМІ Шів Вашішт.

За його словами, наразі не зафіксовано жодного випадку інфікування коронавірусом COVID-19 серед співробітників ОБСЄ.

Водночас, з огляду на те, що деякі приватні школи у Відні та його околицях були тимчасово закриті через коронавірус, тим співробітникам, які мають дітей у цих школах, було дозволено працювати з дому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв коронавірусу у світі сягнула 4720 осіб, інфікованих уже понад 128 тис., одужали - майже 70 тис.

Крім того, на прохання Албанського головування в ОБСЄ засідання, які проходять щотижня у конгрес-центрі "Гофбург" – Постійної ради та Форму з безпекового співробітництва – обмежено у форматі. Засідання цих двох директивних органів ОБСЄ відтепер проходять у форматі "1+1" – за участі максимум двох представників від кожної делегації країни-учасниці (голова делегації та один член делегації).

"Цей превентивний захід було також вжито відповідно до керівних вказівок австрійської влади як приймаючої сторони", - додав співробітник відділу комунікацій та зв’язків зі ЗМІ Секретаріату ОБСЄ.

Як відомо, відповідно до рішення Ради міністрів Австрії, 11 березня і щонайменше до 3 квітня в країні забороняється проведення усіх масових заходів за участю понад 500 осіб на відкритому повітрі та з понад 100 особами – у приміщенні. Це стосується також культурно-розважальних та спортивних заходів.