Першу смерть від коронавірусу зафіксовано в Індії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC News.

76-річний чоловік із південного штату Карнатака повернувся із Саудівської Аравії 29 лютого після місячного візиту.

Міністр охорони здоров'я сказав, що людей, які контактують із цією особою, ізолюють.

Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що в Індії зареєстрували 73 підтверджені випадки зараження коронавірусом.

Чоловік помер у вівторок, але результати його аналізів були оприлюднені в четвер.

Чиновники сказали, що він був обстежений в аеропорту, коли прибув із Саудівської Аравії, але в той час не виявив жодних симптомів. 5 березня в нього були проблеми з диханням, і згодом він був доставлений у лікарню.

Станом на 13 березня у світі зареєстровано 128 343 лабораторно підтверджені випадки захворювання на коронавірус (COVID-19), з них 4720 - летальні, одужали 68 324 особи.

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