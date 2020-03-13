"Всі, хто хотіли виїхати, змогли виїхати", - посол Перелигін пояснив, чому немає потреби в евакуації українців з Італії

Посол України в Італії Євген Перелигін розповів в інтерв'ю сайту "Сегодня", що ситуація відрізняється від евакуації з Китаю, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на сьогоднішній день не було жодного охочого бути евакуйованим в Україну з Італії. Він нагадав, що з Китаю можна вивезти людей тільки спецбортом.

"По-друге, досі здійснювалися десятки авіарейсів щодня, у всіх була можливість повернутися. Тому я думаю, що всі, хто хотіли виїхати, змогли виїхати. Розумієте, ситуація в Італії не така, як в китайському місті Ухань, коли провінція була закрита і потрібно було організовувати спеціальний борт, щоб забрати тих, хто хоче виїхати. Я розмовляв недавно з представником аеропорту Рима, останні три дні на рейсах з/в Україну літаки були заповнені. Таки зараз люди в Україні прислухаються до рекомендацій не їхати в Італію. З Італії в цей період невизначеності особливо ніхто не летить в Україну", - сказав Перелигін.

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Він зазначив, що зараз черг у магазинах взагалі немає, тому що в супермаркет пускають не всіх відразу.

"Якщо супермаркет великий, пускають по 20-30 осіб. В менші - по 5-10, не більше. А решта чекають на вулиці в черзі, дисципліновано дотримуючись дистанції один від одного не менше одного метра. Тому іноді здається, що черга дуже велика. А є такі черги, коли люди стоять один від одного на відстані 2-3 метра. у самому супермаркеті черг немає. Немає і загальної паніки, хоча в соцмережах можна побачити пости про те, "як люди змітають з полиць дешеві продукти", - розповів дипломат.

Він підкреслив, що Італія не була готова до такого попиту на засоби індивідуального профілактичного захисту і гігієни (дезінфікуюча рідина для рук, маски, засоби для прибирання приміщень тощо).

"Тільки зараз, після додаткових заходів і рішень уряду, вже відчувається, що дефіцит долається. Два тижні достимулювали виробництво, зменшуючи податки для виробників. Ми в консульстві щодня користуємося всіма цими засобами, включаючи маски, і тому добре знайомі з усіма тенденціями в цій сфері, володіємо ситуацією", - зазначив Перелигін.

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Також дипломат повідомив, що в Італії заклади громадського харчування працюють до 18:00, масові заходи скасовано, а кінотеатри, школи і університети закриті.