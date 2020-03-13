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13.03.20 09:19

Глобальна пандемія коронавірусу може закінчитися до червня, - китайські фахівці

Китайські фахівці заявили, що глобальна пандемія коронавірусу може закінчитися до червня. Але це станеться в разі, якщо країни вживатимуть необхідних заходів для боротьби з пандемією COVID-19.

Глобальна пандемія коронавірусу може закінчитися до червня, - китайські фахівці

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє The Straits Times.

За словами представників системи охорони здоров'я країни, пік захворюваності в провінції Хубей минув, адже кількість нових зареєстрованих випадків впала.

Крім того, захворюваність має знизитися з настанням теплих місяців, вважають фахівці.

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Як повідомлялося, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію коронавірусу COVID-19. За останніми даними, в Україні підтверджено три випадки захворювання на коронавірус.

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