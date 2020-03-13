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13.03.20 09:32

Українцям у Польщі гарантують безкоштовне лікування у разі зараження коронавірусом

Усі українці, які перебувають у Польщі, можуть розраховувати на безкоштовні тести на виявлення коронавірусу і безкоштовне лікування.

Українцям у Польщі гарантують безкоштовне лікування у разі зараження коронавірусом

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер міністерства охорони здоров'я Польщі Войцех Андрусевич.

Відповідаючи на запитання, чи отримають можливість лікування ті громадяни України в Польщі, які не мають медичного страхування або страхового полісу, він сказав: "Кожному, хто потрапляє в лікарню з підозрою на зараження коронавірусом, гарантоване безкоштовне проведення тестів і лікування, яке покривається з бюджету польської держави".

Зазначається, що на сьогодні в Польщі перебуває приблизно 1-1,5 млн трудових мігрантів з України.

Кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 51 людини, одна людина напередодні померла.

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