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13.03.20 09:29

МОЗ запропонував провести позачергове засідання Ради для реагування на пандемію коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

Міністерство охорони здоров'я запропонує провести позачергове засідання Верховної Ради для прийняття законопроєкту, необхідного для реагування на пандемію коронавірусу.

МОЗ запропонував провести позачергове засідання Ради для реагування на пандемію коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

Про це сказав в ефірі "1 + 1" заступник міністра - головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Ми готуємо законопроєкт про першочергові заходи. Там окремим питанням розглядається пріоритет розмитнення товарів, які використовуються у протидії захворюванню коронавірусній інфекції. Це засоби індивідуального захисту, лікарські засоби, якщо будуть розроблені, для специфічної терапії, це буде окремий список товарів, що встановлюватиметься Кабінетом міністрів", - повідомив він.

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"Думаю, міністр охорони здоров'я вже ініціював питання, щоб скликати Раду на позачергову сесію для ухвалення цього закону", - сказав заступник міністра.

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