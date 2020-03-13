МОЗ запропонував провести позачергове засідання Ради для реагування на пандемію коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

Про це сказав в ефірі "1 + 1" заступник міністра - головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Ми готуємо законопроєкт про першочергові заходи. Там окремим питанням розглядається пріоритет розмитнення товарів, які використовуються у протидії захворюванню коронавірусній інфекції. Це засоби індивідуального захисту, лікарські засоби, якщо будуть розроблені, для специфічної терапії, це буде окремий список товарів, що встановлюватиметься Кабінетом міністрів", - повідомив він.

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"Думаю, міністр охорони здоров'я вже ініціював питання, щоб скликати Раду на позачергову сесію для ухвалення цього закону", - сказав заступник міністра.