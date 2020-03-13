Кабмін сьогодні проведе виїзне засідання за участю Зеленського, буде представлено ​​реформу системи містобудування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"13 березня відбудеться онлайн-трансляція виїзного позачергового засідання Кабінету Міністрів за участі Президента України Володимира Зеленського. У межах засідання буде презентовано Реформу системи містобудування", - йдеться в повідомленні.
За підсумками засідання відбудеться брифінг прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Запитання по темі можна поставити під відео впродовж прямої трансляції. Відповіді на них прем'єр-міністр Денис Шмигаль надасть під час брифінгу.
Зазначається, що захід розпочнеться об 11:00.