Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
13.03.20 09:37

Кабмін сьогодні проведе виїзне засідання за участю Зеленського, буде представлено ​​реформу системи містобудування

Кабінет Міністрів України сьогодні проведе позачергове виїзне засідання за участю Президента України Володимира Зеленського. На засіданні буде представлено ​​реформу системи містобудування.

Кабмін сьогодні проведе виїзне засідання за участю Зеленського, буде представлено ​​реформу системи містобудування

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"13 березня відбудеться онлайн-трансляція виїзного позачергового засідання Кабінету Міністрів за участі Президента України Володимира Зеленського. У межах засідання буде презентовано Реформу системи містобудування", - йдеться в повідомленні.

За підсумками засідання відбудеться брифінг прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Запитання по темі можна поставити під відео впродовж прямої трансляції. Відповіді на них прем'єр-міністр Денис Шмигаль надасть під час брифінгу.

Зазначається, що захід розпочнеться об 11:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий уряд України підтвердив прихильність до реформ і нової програми з МВФ, - представник Фонду

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100