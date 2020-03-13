Студента з підозрою на коронавірус госпіталізували на Полтавщині

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

За даними головного епідеміолога міста Лариси Коровіної, у хлопця взято аналізи, чекають результатів. Він в окремому боксі.

За даними, які вдалося отримати з різних джерел, підозра на коронавірус - у студента Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Він відвідав Швецію, Фінляндію, Естонію. Повернувся до України 5 березня.

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Вчора у студента раптово піднялась температура тіла до понад 39 градусів, і він звернувся до швидкої допомоги, щоб виключити коронавірус. Його негайно госпіталізували.





Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 3 випадки зараження китайським коронавірусом. 12 березня COVID-19 підтвердили у жінки пенсійного віку з Житомирської області і чоловіка з Чернівецької області. Першим, у кого виявили хворобу, був житель Чернівців. Він разом з дружиною повернувся після подорожі Італією.