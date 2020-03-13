Медики перевірять на коронавірус жителів села, де живе інфікований, - Чернівецька ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Поліщук Марія.

"Сьогодні ми почнемо перевіряти й інших мешканців села, де він живе, тому що там багато людей в цьому селі працює в Італії, і багато повернулись нещодавно. Лікарі уже почали обдзвонювати мешканців", — зазначила вона.

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Поліщук також розповіла про стан інфікованого чоловіка: "У нього температура від 37 до 38, нормально почувається.

Він в інфекційному боксі".

Оскільки він тісно контактував лише з дружиною, яка нещодавно повернулася з Італії, найімовірніше він підхопив інфекцію від неї. Сьогодні її мають обстежувати медики, додала Поліщук.

Вона також розповіла, що вчора ввечері у Чернівцях було засідання комісії під головуванням керівника ОДА. Обговорювали можливість запровадити більш жорсткі заходи безпеки, зокрема закрити кінотеатри, і скасувати розважальні заходи.

Нагадаємо, 3 березня в Чернівцях був зафіксований перший в Україні випадок коронавірусу.