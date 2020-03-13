У Києві сьогодні відбудеться суд над ветеранами, які зірвали презентацію Сивохо

Про це повідомила у Facebook координаторка Служби соціального захисту добровольців Анастасія Римар, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, о 12:30 суд у ветеранів, які вчора показали ватним козлам, де місце їхнім ініціативам примирення з Рашей", - написала Римар.

За її словами, зараз до ветеранів не пускають адвоката.

"І Сергій Тамарін, і Саша Волков, і Юрій Капля - круті ветерани, добровольці, які не один рік життя віддали на фронті. Тепер вони мають повне право висловити свою думку щодо "мирних планів". Але влада чомусь так не вважає. Дуже важлива підтримка сьогодні!" - написала Римар.

За її словами, засідання відбудеться о 12:30 у Печерському районному суді міста Києва (вул. Володимирська 15).

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Нагадаємо, Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.