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13.03.20 10:08

Від сьогодні Словаччина обмежила пропуск на свою територію. ДОКУМЕНТ

Словаччина із 13 березня обмежила пропуск на свою територію через поширення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Нової митниці в Twitter.

"ОФІЦІЙНО! Від сьогодні, 13 березня, з 8:00 ранку Словаччина обмежила пропуск на свою територію. Дозвіл на в'їзд надаватиметься лише громадянам Словаччини та особам, які мають документи на постійне або тимчасове проживання на території Словацької Республіки", - йдеться в повідомленні.

Також призупинено пасажирське залізничне сполучення.

Водночас повідомляється, що українські пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною працюють у штатному режимі.

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