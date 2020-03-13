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13.03.20 10:24

"Північний потік-2" загрожує безпеці Європи, - глава МЗС Польщі Чапутович

Проєкт "Північний потік-2" становить загрозу для безпеки Європи, оскільки посилює залежність від ненадійного постачальника - російського "Газпрому".

"Північний потік-2" загрожує безпеці Європи, - глава МЗС Польщі Чапутович

Про це в інтерв'ю агентству РБК заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, передає Цензор.НЕТ.

"Північний потік-2" становить загрозу європейській солідарності та енергетичній безпеці. Газопровід матиме негативні політичні та економічні наслідки для ЄС і підсилить нашу залежність від ненадійного постачальника - "Газпрому"", - наголосив Чапутович.

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За його словами, реалізація проєкту призведе до квазімонополії одного підрядника та єдиного шляху поставок.

На його думку, газопровід не підвищує диверсифікацію ні постачальників енергії, ні напрямків поставок у регіоні Центральної та Східної Європи.

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