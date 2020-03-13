У Києві встановлять пам'ятник Петлюрі, - Дробович

"Судячи з документів, які туди-сюди снують роками, хоч це і довга історія, але мені здається, що вона рухається до завершення, і має бути пам'ятник Петлюрі", - сказав Дробович в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Водночас голова Інституту нацпам'яті не назвав, в які терміни цей проєкт може бути реалізовано.

"Симон Петлюра - один із видатних діячів української державності. Українці мають право ставити пам'ятники тому, хто відповідає їхнім інтересам і уявленням про мораль, естетику тощо. Симон Петлюра - один із тих людей, яким логічно та доцільно ставити пам'ятник. Це навіть не питання героїзації. Петлюра та інші люди, які в 1917-1921 роках створювали Українську державу, - це люди, які забезпечили нас усвідомленням державності щонайменше у столітній тривалості. Це дуже важлива історія", - додав Дробович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київський пам'ятник Щорсу буде перенесено, - Дробович

Він також наголосив, що з цього питання в суспільстві є консенсус, "тому пам'ятник йому вже назрів". "Є мурал Петлюри в Києві, це говорить про те, що народ уже визначився", - констатував Дробович.