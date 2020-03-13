Директор підприємства привласнив понад 2 млн грн держкоштів під час ремонту в Раді, йому загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України.

Поліцейські встановили, що фігурант у 2016 році привласнив понад два мільйони гривень державних коштів. Гроші призначалися для реконструкції систем опалення - холодопостачання та зміни нагрівальних приладів в адмінбудинках Верховної Ради України.

Крім того, слідчі з’ясували, що зловмисник провернув оборудку завдяки "допомозі" деяких службових осіб апарату Верховної Ради України.

Підозрюваному інкримінують відразу три статті Кримінального кодексу - ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ст. 366 (Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинених групою осіб).

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Обвинувальний акт у зазначених кримінальних провадженнях вже спрямовано до суду.

Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.