"Укроборонпром" з 12 березня перейшов на особливий режим роботи через карантин

Про це повідомляє пресслужба держконцерну, передає Цензор.НЕТ.

"Працівники концерну та підприємств мають можливість працювати дистанційно або за гнучким графіком. Віддалено також можуть працювати батьки, в кого є потреба догляду за дитиною у зв’язку із запровадженням карантину в садочках та навчальних закладах.

Концерн виплачуватиме матеріальну допомогу працівникам у разі захворювання. Співробітники також можуть брати додаткові відпустки за власний рахунок", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що на всіх підприємствах концерну впроваджений алгоритм дій у разі виявлення вірусу у працівника, посилені заходи бактеріальної безпеки та гігієни.

У разі появи випадків коронавірусу на підприємстві для всіх працівників, що мали безпосередній контакт з хворим, буде введено обов’язковий двотижневий карантин.

Усім підприємствам рекомендовано суттєво обмежити закордонні відрядження та не проводити масові зібрання більше 100 осіб під час дії карантину.

Працівники, які були у відрядженнях у країнах, де зареєстровані випадки коронавірусної інфекції, після повернення в обов’язковому порядку мають перебувати вдома протягом двох тижнів та обмежити фізичний контакт з оточуючими. Для проведення нарад та робочих зустрічей колективів великих підприємств рекомендовано використовувати спеціально розроблені електронні засоби зв’язку та онлайн-конференції. Особливий режим роботи всього Концерну адаптується і доповнюється відповідно до ситуації в країні та може бути продовжений у разі потреби.

Зазначається, що зараз підприємства концерну працюють за графіком, в повному обсязі виконують заплановані виробничі показники.