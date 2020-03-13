У Чернівецькій області посилюють карантинні заходи через коронавірус: буде закрито спортзали, басейни, лазні та розважальні центри

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в Чернівецькій ОДА повідомив глава області Сергій Осачук.

"Учора пізно ввечері було проведено засідання обласної комісії СЕБ і НС, де ми ухвалили низку важливих обмежувальних заходів, які спрямовані на те, щоб мінімізувати контакти людей у тісному середовищі. Ці обмежувальні заходи, які діють, як ви знаєте, в навчальних закладах, ми підсилюємо. Зокрема, для всіх спортивних комплексів, басейнів, лазень, великих розважальних центрів. І просимо громадян, якщо так збіглося, що в ці дні у вас заплановане сімейне свято, день народження, дитячі, інші, - утриматися від таких форматів. Обов’язково стане краще і обов'язково зможете ще відсвяткувати", - сказав Осачук.

Він також наголосив, що це вимушені заходи профілактики.

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Як повідомлялося, загалом станом на 13 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1.