РНБО обговорить закриття кордонів і припинення авіасполучення з низкою країн, - Зеленський.ВІДЕО (оновлено)

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні Кабміну з його участю, передає Цензор.НЕТ.

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"Після засідання уряду буде засідання РНБО, де буде обговорено і введено план заходів з боку держави щодо питання коронавірусу. Це зараз найважливіше питання. Ми обговоримо питання закриття кордонів і припинення авіасполучення з низкою країн. Буде обговорюватися питання забезпечення необхідними засобами лікарень і аптек: йдеться про маски та експрес-тести. Є такі речі, на яких не можна заробляти - це війна і здоров'я людей. Зараз в деяких аптеках ціна деяких тестів перевищує, на жаль, 10 тис. грн. У нас буде окрема розмова і з виробниками, і з постачальниками щодо спекулятивні цін", - заявив Зеленський.

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