Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
13.03.20 11:27

РНБО обговорить закриття кордонів і припинення авіасполучення з низкою країн, - Зеленський.ВІДЕО (оновлено)

Українська влада розглядає питання закриття кордонів і припинення авіасполучення в зв'язку з загрозою коронавірусу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні Кабміну з його участю, передає Цензор.НЕТ.

"Після засідання уряду буде засідання РНБО, де буде обговорено і введено план заходів з боку держави щодо питання коронавірусу. Це зараз найважливіше питання. Ми обговоримо питання закриття кордонів і припинення авіасполучення з низкою країн. Буде обговорюватися питання забезпечення необхідними засобами лікарень і аптек: йдеться про маски та експрес-тести. Є такі речі, на яких не можна заробляти - це війна і здоров'я людей. Зараз в деяких аптеках ціна деяких тестів перевищує, на жаль, 10 тис. грн. У нас буде окрема розмова і з виробниками, і з постачальниками щодо спекулятивні цін", - заявив Зеленський.

Читайте також: У Радомишлі через коронавірус закрили ринки і зупиняють транспорт: введено контроль на вхід і вихід людей з міста, - голова РДА Пулковський

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100