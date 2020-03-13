Інфікована коронавірусом жінка з Радомишля перебуває у важкому стані

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йшлося сьогодні на брифінгу в Житомирській облдержадміністрації.

"Вже сьогодні вранці жінку підключили до апарату штучної вентиляції легенів, вона - у важкому стані", - прозвучало на брифінгу.

Також його учасники – чиновники ОДА – нагадали, що жінка запізно звернулася до лікарів по допомогу.

До Житомира її перевозити не планують, а лікуватимуть у Радомишлі. Зараз там ситуація спокійна, проводяться протиепідемічні заходи.

Нагадаємо, на Житомирщині у 71-річної жительки Радомишля зафіксували захворювання на COVID-19. За попередньою інформацією, жінка нещодавно повернулася з Польщі, гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль. Пацієнтка має лабораторно підтверджений діагноз, лікарі виявили ускладнення – запалення легенів. За станом здоров’я усіх контактних осіб із жінкою слідкують медики. У родичів пацієнтки поки симптомів коронавірусної інфекції не виявили, вони на обсервації в себе вдома.

У місті Радомишль Житомирської області, де зафіксували випадок зараження коронавірусом, припиняють рух транспорту і закривають ринки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізольовано 22 осіб, які контактували з інфікованою коронавірусом жінкою, - Радомишльська РДА