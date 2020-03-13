Сивохо впав від поштовху національного болю, а не руки "азовців", - Асєєв

Про це повідомив звільнений із полону найманців РФ журналіст Станіслав Асєєв на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішнє падіння пана Сивохо - це поштовх національного болю, а не просто рука "азовця". Бо неможливий "діалог із студентами", допоки паралельно є "Ізоляція", де у цей час можуть гвалтувати наших жінок. Це абсурд, простягати руку німцям при працюючому Освенцимі. І справа тут не у прізвищах (Сивохо, Порошенко, Зеленський etc.) - це просто абсурд. За будь-яким ім'ям", - написав ексв'язень кремлівських маріонеток.

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Нагадаємо, Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.