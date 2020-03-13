Глава МОЗ Ємець ініціює позачергове засідання ВР для ухвалення закону про протидію коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ, відповідну ініціативу міністр озвучив перед засіданням Кабінету Міністрів України 13 березня.

"Ми маємо захистити Україну від коронавірусу і мінімізувати поширення інфекції. Для цього потрібно об’єднатися усім гілкам влади та всім політичним силам. Настав час дієвих заходів, тому я пропоную скликати позачергове засідання Верховної Ради, на якому ухвалити відповідний закон", - заявив Ілля Ємець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один із ключових пріоритетів МОЗу - відновлення зруйнованої системи санепідслужби, - міністр охорони здоров'я Ємець

Нагадаємо, на Житомирщині у 71-річної жительки Радомишля зафіксували захворювання на COVID-19. За попередньою інформацією, жінка нещодавно повернулася з Польщі, гостювала у родичів у Львові, а потім повернулася додому в Радомишль. Пацієнтка має лабораторно підтверджений діагноз, лікарі виявили ускладнення – запалення легенів. За станом здоров’я усіх контактних осіб із жінкою слідкують медики. У родичів пацієнтки поки симптомів коронавірусної інфекції не виявили, вони на обсервації в себе вдома.

У місті Радомишль Житомирської області, де зафіксували випадок зараження коронавірусом, припиняють рух транспорту і закривають ринки.

Загалом станом на 13 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання на коронавірус COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1.