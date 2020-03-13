Кабмін дозволив проведення засідань уряду в режимі онлайн

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У мене є пропозиція внести проєкт постанови, враховуючи загрози, які нас чекають, для стабільної роботи Кабінету міністрів, зміни в регламент роботи Кабінету міністрів і ввести можливість проведення онлайн-засідання Кабінету міністрів", - сказав Федоров.

Пізніше Кабмін ухвалив це рішення.

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Зокрема, згідно з прийнятим рішенням, за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, за рішенням прем'єр-міністра засідання уряду може проводитися онлайн, або окремі міністри можуть брати участь у засіданні окремо.

Також, за його словами, Кабмін має дозволити членам уряду брати участь у засіданнях за допомогою онлайн-трансляції, якщо вони відсутні з різних причин.