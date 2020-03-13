Позачергове засідання Ради щодо коронавірусу відбудеться наступного тижня, - Разумков

Про це заявив голова ВР Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Однак він не уточнив дату проведення.

"Скоріш за все буде позачергове засідання, яке буде пов'язано з невідкладними діями та іншими викликами, які також з'являються", - заявив глава ВР.

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При цьому він зазначив, що йдеться про проведення засідання на наступному пленарному тижні.

"Я думаю наступного тижня. Я думаю, таке рішення може бути ухвалено у три способи: підписи 150 депутатів, за зверненням президента, за рішенням погоджувальної ради. Треба сформувати порядок денний. Там повинен бути виключний перелік питань. На це ще треба деякий час. Сподіваюсь, що до середи наступного тижня ми зможемо провести таке засідання", - поінформував Разумков.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я уже звернувся з питанням з приводу скликання позачергового засідання Верховної ради для прийняття законопроєкту про пріоритетне розмитнення товарів, які необхідні для боротьби з короновірусом.