Через коронавірус відкладено всі матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи наступного тижня, - УЄФА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЄФА.

"У світлі розвитку ситуації з поширенням вірусу COVID-19 у Європі і супутніх рішень, ухвалених владою різних країн, усі матчі турнірів УЄФА, заплановані на наступний тиждень, відкладено на пізніший термін. Сюди належать матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, які були заплановані на 17 та 18 березня, усі матчі у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, які були заплановані на 19 березня, а також матчі 1/4 фіналу Юнацької ліги УЄФА, які були заплановані на 17 і 18 березня 2020 року" , - йдеться в заяві.

Рішення про те, коли відбудуться зазначені матчі, буде ухвалено пізніше.

У результаті перенесення матчів жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА і Ліги Європи УЄФА, заплановані на 20 березня, також відкладаються.

Повідомляється, що напередодні європейський футбольний союз запросив представників 55 національних асоціацій, правління Асоціації європейських клубів, представників європейських ліг і профспілки гравців FIFPro взяти участь у відеоконференції, щоб обговорити ситуацію, що склалася. Зустріч планується провести у вівторок 17 березня.

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