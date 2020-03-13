Скасування або перенесення Олімпіади-2020 не розглядається, - міністерка Олімпійських ігор Хасімото

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Так міністерка олімпійських ігор Японії Сейко Хасімото відреагувала на пропозицію президента США Дональда Трампа про річну відстрочку Ігор через пандемію коронавірусу.

"МОК і організатори Олімпіади-2020 взагалі не розглядають можливість скасування або перенесення Ігор. Наскільки мені відомо, вони продовжують підготовку до безпечних Ігор, які, як і планувалося, відкриються 24 липня", - сказала вона журналістам у п'ятницю.

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2020 у Токіо мають відбутися з 24 липня по 9 серпня.

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