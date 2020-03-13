Не більш як один журналіст від видання і без доступу в кулуари: Рада через коронавірус вводить нові правила для ЗМІ

Про це заявив на брифінгу речник Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"У зв'язку з карантином вирішено обмежити доступ журналістів у кулуари. Але щоб ви мали можливість працювати на третьому поверсі на преспойнті. Фактично ми вводимо систему (доступу. - Ред.): від одного каналу - одна знімальна група... Якщо ми говоримо про інші ЗМІ, то буде доступ для одного журналіста (від видання чи агенції. - Ред.)", - сказав він.

Разумков підтвердив, що під час обговорення питання обмеження доступу преси до парламенту лунали пропозиції повністю заборонити журналістам приходити в Раду.

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"Але розуміючи, що ви будете все одно працювати, зокрема на вулиці, було ухвалено рішення про доступ на третій поверх... Думаю, якби ми повністю обмежили доступ журналістам у парламент, то ви критикували б нас іще більше… Тому я думаю, що ми запропонували компромісний варіант", - зазначив він.

Голова парламенту запевнив, що народні депутати "будуть приходити до вас і давати коментарі... Думаю, депутати самі в цьому передусім зацікавлені".

Разумков при цьому закликав пресу за змогою працювати дистанційно. Телеканал "Рада" забезпечить трансляцію пленарних засідань.

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"Я закликаю не розгойдувати човен... Передусім ми дбаємо про вас як про четверту владу", - звернувся спікер до преси. За його словами, обмеження для преси будуть чинними, допоки буде чинною постанова Кабміну про карантин.

Також Разумков повідомив, що журналістам на час карантину видаватимуть спеціальні бейджі тимчасової акредитації. Про умови отримання такої акредитації пресслужба ВР повідомить додатково.