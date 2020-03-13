43 тис. українців перебувають зараз за кордоном, усі вони зможуть повернутися додому, - Аваков

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на позачерговому засіданні уряду.
Він повідомив, що пункти пропуску в країні закриваються, проте українці зможуть повернутися додому.
"Зараз у нас 43 тисячі громадян України, які виїхали тимчасово на короткий термін і мають повернутися. Вважаю, що кожен з них має право повернутися, ми їх чекаємо", - підкреслив Аваков.
За словами глави МЗС Дмитро Кулеби, всі консульства України за кордоном готові і будуть максимально сприяти громадянам України для захисту їхніх прав та повернення додому в разі виявлення у них такого бажання.