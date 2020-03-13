Кабмін затвердив ліквідацію ДАБІ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідні проєкти були затверджені із зауваженнями профільних міністерств і доопрацюванням протягом одного дня.

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"У середу буде ухвалено три кадрові рішення, де ми призначимо відповідних виконувачів обов'язків, які проводитимуть державну реєстрацію новостворених органів, і, відповідно, буде призначено голову ліквідаційної комісії ДАБІ, який здійснюватиме ліквідацію. Це буде перехідний період, який триватиме 2-3 місяці", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на виїзному засіданні в п'ятницю.

За його словами, протягом перехідного періоду (березень-травень 2020 року) інспекційний контроль не проводитиметься, проте проводитимуться камеральні перевірки щодо документів, які передають замовники будівництва.