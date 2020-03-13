ЦВК підтвердила, що вибори у 179 окрузі відбудуться

Про це повідомляє офіційний сайт ЦВК.

У повідомленні зазначається, що відповідно до Конституції України підстав для скасування виборів немає.

Беручи до уваги положення статей 38, 64 та 69 Конституції України, а також те, що конституційне право громадян України вільно обирати та бути обраними до органів державної влади не може бути обмежене, крім випадків, передбачених Конституцією України (надзвичайний та воєнний стан), проміжні вибори народного депутата України 15 березня 2020 року в ОВО № 179 відбудуться", – повідомляє ЦВК.

Разом з тим, під час засідання Центральна виборча комісія прийняла постанову "Про заходи щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 під час організації та проведення проміжних виборів народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179".

"У нас сьогодні немає підстав говорити про обмеження виборчих прав громадян та відміну виборчого процесу, що передбачено Конституцією України лише в умовах введення надзвичайного та воєнного стану. Але, з іншого боку, Комісія має вжити превентивні заходи, роз’яснити порядок дій в ситуації, що склалася, для того, щоб вибори пройшли спокійно. І ми сподіваємося на відповідальне ставлення виборців та членів виборчих комісій як до свого здоров’я, так і до здоров’я оточуючих", – зазначив під час обговорення цього рішення Голова Комісії Олег Діденко.

Вказаною постановою Комісія рекомендувала окружній та дільничним виборчим комісіям вжити низку заходів, спрямованих на профілактику та запобігання поширенню коронавірусної інфекції, під час проведення голосування, підрахунку голосів виборців та встановлення підсумків голосування. А також – звернулася до Харківської обласної державної адміністрації, відповідних районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування стосовно належної організації цих заходів.

У Харківській області немає відмов членів дільничних виборчих комісій від участі у виборчому процесі на 179 окрузі через карантин. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови ОВК 179 Олександр Коновал. "Наша відповідь зброєносцям корон і вірусів, боягузам і панікерам. Більша частина бюлетенів роздана. Ніяких масок. Усі працюють – ніякої паніки. Жодної відмови з причини переляку", – написав Коновал.