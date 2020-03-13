На Алеї Героїв Небесної Сотні встановлюють квітники, щоб перешкодити незаконному паркуванню автомобілів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музей Революції гідності.

Зазначається, що вздовж алеї ці клумби виставлено таким чином, щоб обгородити під'їзд до тротуарів і цим завадити паркуванню автомобілів, яке на цій території незаконне. Першу частину квітників встановлено 18 лютого 2020 року. Тоді ж у різних місцях алеї розміщено ілюстровані стенди з інформацією про майбутній меморіал і музей, а також про пам'ятні об'єкти в цій місцевості.

"Під час виконання робіт маємо складнощі з запаркованими автомобілями. Навіть із поліцією не вдається розігнати всі авто та завершити встановлення заплановану кількость клумб", – розповідає заступниця генерального директора з будівництва Оксана Моргун. Вона додає, що за два тижні після встановлення першої партії чотири квітники вже зруйновані.

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Всього передбачено встановити 150 бетонних квітників, наповнених ґрунтом, де згодом висадять квіти. На кінець квітня заплановане висадження рослин. Роботи з ініціативи Націоналного музею Революції Гідності проводить КП УЗН Печерського району. За попередніми даними, комунальне підприємство вирішило висадити чорнобривці.

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"Бетонні перешкоди дієві проти незаконного паркування автомобілів, але потрібен час, аби водії запам'ятали, що на алеї розміщені ці перешкоди та нарешті почали дотримуватися правил дорожнього руху в пішохідній зоні", – пояснює Оксана Моргун.