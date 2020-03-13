РФ розв'язала війну на Донбасі, жодних інших "сторін конфлікту" не існує, - Княжицький

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Микола Княжицький.

"Очевидно, жоден український громадянин, патріот держави ніколи не повинен іти на те, щоб підтримувати визнання стороною конфлікту ставлеників і васалів Москви. Сторони конфлікту – це агресор, Російська Федерація, і Україна. Так, це сторони конфлікту. Це конфлікт, який виник з ініціативи Російської Федерації, яка розв’язала війну і в якій ми захищаємо нашу землю. Ніяких інших сторін конфлікту, ніяких маріонеток, які потім очолюють російські регіони і є громадянами Росії, не існує. Росія хоче, щоб з неї зняли санкції", – заявив політик.

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"Тому що зараз ми бачимо, що відбувається в економіці РФ, коли Росія обдурила сама себе, вийшовши з ОПЕК, сподіваючись на те, що ціна на нафту не буде настільки знижена, що саудити знизять ціну, а Росія зможе продавати за тією ціною, за якою вона і продавала, потрапила в халепу. Фактично в Росії немає коштів для того, щоб утримувати ті ціни на нафту, які є. І ще більше Росія зацікавлена в тому, щоб максимально швидко були зняті санкції. Санкції можна зняти, коли сказати, що "их там нет", "России там нет". І тоді вигадати ці сторони конфлікту і посилювати агресора", – додав народний депутат.

Нагадаємо, раніше радник секретаря РНБО Сергій Сивохо назвав війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом".